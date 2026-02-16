Marco Ferretti | Ecco come arrivare in forma top al Sanremo carpet

Marco Ferretti ha spiegato come arrivare in forma perfetta per il Sanremo Carpet, il party di apertura dell’evento musicale più glamour della stagione. La manifestazione si svolgerà questa settimana a Sanremo, attirando star del cinema, della musica e imprenditori da tutta Italia e oltre. Ferretti ha condiviso alcuni consigli pratici, come l’importanza di seguire un’alimentazione equilibrata e di mantenersi attivi nei giorni precedenti. La serata di apertura si terrà nel cuore della città ligure, con un’area dedicata agli ospiti e un’atmosfera elegante e vivace.

"Welcome to Sanremo Carpet".. "Benvenuti al Carpet di Sanremo!". Countdown per l'evento canoro italiano più glamour dell'anno, che vedrà approdare nella nota città della riviera ligure, esponenti dello showbiz nazionale ed internazionale, delle istituzioni e dell'impresa al fine di trascorrere una settimana tra eventi esclusivi e mondanità all'insegna della buona musica. Ma come arrivare in forma smagliante sul red carpet dell'Ariston? Ecco i consigli di Marco Ferretti, "lanciatissimo" chirurgo plastico e medico estetico, sempre "sul pezzo", disponibile a dare ai suoi pazienti una consulenza accurata ed idonea per ogni circostanza.