 Come riacquistare la forma fisica dopo le vacanze natalizie | parla il dottor Marco Ferretti 

Dopo le festività natalizie, molte persone si trovano a dover affrontare il recupero della forma fisica. Gennaio rappresenta spesso un momento di riflessione e ripresa, caratterizzato da freddo e desiderio di rinnovamento. In questo articolo, il dottor Marco Ferretti condivide consigli pratici e realistici per riprendere un equilibrio alimentare e uno stile di vita sano, senza eccessi o pressioni, nel rispetto delle proprie esigenze.

Gennaio “freddo e fame”, un periodo dell’anno in cui si fanno i conti anche con i chili di troppo acquisiti grazie agli eccessi alimentari tipici del periodo natalizio. Incontriamo il dottor Marco Ferretti, Chirurgo Generale, esperto di Medicina Estetica e di Chirurgia Plastica per avere consigli utili su come tornare in forma. Dottor Ferretti ci indichi un percorso idoneo per recuperare la silhouette. In primis è opportuno fare un distinguo tra due tipi di pazienti: l’obeso ed il soggetto semplicemente in sovrappeso. Il primo, grazie ad un sovraccarico alimentare nel periodo natalizio, peggiora ulteriormente le sue condizioni in primis di salute oltre che estetiche.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 22 e del 23 dicembre 2025 (e quando torna dopo le vacanze natalizie)Scopri le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il 22 e 23 dicembre 2025, mentre le festività si avvicinano.

Longevità è donna. VO2max: l’esame che misura la forma fisica (anche dopo i 50)La valutazione del VO2max è un test semplice e affidabile per misurare la capacità aerobica, anche dopo i 50 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tata Steel Masters 2026.

DEPURAZIONE È arrivato il momento di depurarsi dalle tossine accumulate nei giorni di festa. Vi aspettiamo per consigliarvi il modo migliore per riacquistare leggerezza e peso forma. - facebook.com facebook