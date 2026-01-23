prorogata fino all' 8 febbraio la mostra 61° wildlife photographer of the year
È stata prorogata fino all’8 febbraio la mostra “61° Wildlife Photographer of the Year” al Museo della Permanente di Milano. L’esposizione, che presenta le migliori fotografie naturalistiche premiate a livello internazionale, rimarrà aperta oltre la data iniziale del 25 gennaio, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare le immagini più significative del concorso. La mostra, in contemporanea con quella di Londra, rappresenta un’occasione unica per scoprire la biodiversità del nostro pianeta.
Il Wildlife Photographer of the Year, la mostra di fotografie naturalistiche più rinomata al mondo, in corso dal 15 novembre 2025 a Milano, nella prestigiosa sede del Museo della Permanente (in contemporanea alla rassegna londinese), non si concluderà come previsto il 25 gennaio bensì proseguirà.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Incontri con i grandi fotografi alla mostra 61° Wildlife Photographer of the YearGli incontri con i grandi fotografi sono un’occasione per approfondire le tecniche e le storie dietro le immagini premiate nella mostra 61° Wildlife Photographer of the Year a Milano.
La mostra a Milano è prorogata fino all’8 febbraioGli organizzatori hanno deciso di prolungare la mostra Wildlife Photographer of the Year per ulteriori 14 giorni di apertura straordinaria. rivistanatura.com
61° Wildlife Photographer of The Year, prorogata a Milano la mostra fino al 8 febbraioA seguito dello straordinario successo di pubblico e della grande affluenza registrata nelle ultime settimane, la mostra del 61° Wildlife Photographer of the Year, organizzata dall’Associazione cultur ... planetmountain.com
La mostra è stata prorogata fino al giorno 8 febbraio
