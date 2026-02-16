Maltempo in Calabria Chilà | Il turismo chiede risposte immediate dopo i cicloni
Il maltempo in Calabria ha causato gravi danni alle strutture ricettive, spiega Chilà, mentre operatori del settore chiedono interventi urgenti per riparare i danni e rilanciare le attività. La forte pioggia e le tempeste hanno danneggiato hotel e stabilimenti balneari, lasciando molte imprese senza clienti e senza entrate. La regione si prepara a ricevere i turisti, ma le condizioni attuali complicano la ripresa.
La componente nazionale turismo della Lega evidenzia: "Subito misure concrete per salvare la stagione e sostenere gli operatori" "Dopo i due violenti cicloni che hanno colpito la Calabria nelle scorse settimane, il comparto turistico regionale si trova ad affrontare una delle prove più difficili degli ultimi anni". A dichiararlo è Paola Chilà, membro nazionale turismo della Lega, che richiama l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di un'azione tempestiva e strutturata per evitare ripercussioni durature sull'economia del territorio. Gli eventi atmosferici straordinari hanno provocato danni stimati in oltre due miliardi di euro, colpendo duramente numerose imprese e compromettendo l'operatività di molte strutture ricettive.
