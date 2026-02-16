Maltempo e mareggiate a Livorno chiuso il viale Italia dalla Baracchina Bianca a via Forte dei Cavalleggeri

Il maltempo ha costretto le autorità a chiudere il viale Italia a Livorno, dopo che le mareggiate di oggi hanno portato grandi quantità di detriti sulla strada. La forte mareggiata ha spinto pietre e rami fino alla carreggiata, rendendo impossibile il transito tra la Baracchina Bianca e via Forte dei Cavalleggeri. La chiusura resta in vigore fino a nuovo avviso, per permettere la rimozione dei pericolosi ostacoli.

Il viale Italia è stato chiuso alt traffico a causa dei numerosi detriti portati dalle mareggiate di oggi, lunedì 16 febbraio. Nonostante un primo intervento di Aamps intorno alle 16.30, le onde hanno continuato a depositare di tutto sulla strada creando non pochi pericoli per la circolazione. Il passaggio di auto e scooter è stato quindi interedetto, con la Municipale a presidiare la zona, dalla Baracchina Bianca fino a via Forte dei Cavalleggeri. Contemporaneamente è stato aperto il Centro situazioni con presidio tecnico per seguire l'evento in corso. La protezione civile è attualmente in fase operativa di ‘attenzione’, come da procedure per evento su scala locale.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Il 2 gennaio 2026, la Toscana è interessata da un'allerta gialla per maltempo, con vento forte e mareggiate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.