L’abbiamo trovata senza vita Lutto choc nella moda

La notizia ha fatto subito il giro del settore. La top model internazionale, appena 21enne, è stata trovata senza vita nella sua casa in Spagna. La conferma arriva da fonti vicine alla famiglia, ancora sotto shock per la tragica perdita. La polizia sta indagando sulle cause della morte, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali. La giovane aveva appena iniziato a farsi conoscere nel mondo della moda, lasciando dietro di sé un vuoto enorme.

Nuovo lutto nel mondo della moda. La top model internazionale, di soli 21 anni, è stata trovata morta nella propria abitazione in Spagna. Secondo quanto riferito da fonti di polizia, sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza e l’ipotesi iniziale è quella di un decesso per cause naturali, mentre proseguono gli accertamenti. La notizia ha avuto ampia diffusione nelle ultime ore, suscitando reazioni tra colleghi e conoscenti. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio. Tra i ricordi condivisi pubblicamente, una fotografa l’ha definita “una stella destinata a brillare per sempre”, mentre un’amica ha scritto: “Era un angelo, e lo è sempre stata”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Il mondo della moda si sveglia con una notizia drammatica: Cristina Pérez Galcenco è stata trovata senza vita nella sua casa.

