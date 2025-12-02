Mafia | arrestata Grazia Santapaola ' preponderante' suo ruolo nella cosca
Arrestata Grazia Santapaola, cugina del vertice storico della famiglia catanese di cosa nostra Benedetto Santapaola e moglie di Salvatore Amato, già responsabile del gruppo “Ottantapalmi” operante all’interno della famiglia mafiosa dei Santapaola- Ercolano. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Ros che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico della donna. Dalle indagini è emerso il “preponderante” ruolo della donna nel tessuto mafioso controllato dalla cosca. Le acquisizioni dimostrerebbero, per la prima volta, a livello di gravità indiziaria, l’operatività mafiosa di Grazia Santapaola che “non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del sodalizio, ma avrebbe “volutamente rivestito il ruolo di associata, esercitando il potere mafioso derivante dalla sua appartenenza alla ‘famiglia di sangue’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mafia. Arrestata Grazia Santapaola, la boss all’ombra dell’Etna. - facebook.com Vai su Facebook
#Mafia: arrestata Grazia Santapaola, la boss ai piedi dell'Etna. Cugina di Benedetto Santapaola e moglie di Turi Amato, ex capo del gruppo Ottantapalmi, non avrebbe avuto un ruolo ancillare ma esercitato direttamente il potere mafioso @TgrRai #IoSeguoTgr Vai su X
Mafia: arrestata Grazia Santapaola, 'preponderante' suo ruolo nella cosca - Arrestata Grazia Santapaola, cugina del vertice storico della famiglia catanese di cosa nostra Benedetto Santapaola e moglie ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Mafia, blitz notturno: arrestata la boss Grazia Santapaola. Ruolo di vertice nella Cosa nostra catanese - Dalla fortezza di Cosa nostra catanese emerge il ruolo di vertice di una donna dal cognome blasonato e che per la prima volta avrebbe dato prova del pieno esercizio del suo potere. Da affaritaliani.it
Catania, arrestata la boss Grazia Santapaola per associazione di tipo mafioso - In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del gruppo criminale, ma avrebbe volutamente rivestito un ruolo molto ... Da tg24.sky.it
Arrestata la "zia" Grazia Santapaola: la madrina che disse : «Noi siamo il sangue blu della mafia» - Il suo ruolo nella "famiglia", le sue parentele, le intercettazioni. Riporta lasicilia.it
Mafia, arrestata la cugina del boss Nitto Santapaola: accusata di gestione diretta del clan - La misura cautelare eseguita dai carabinieri del Ros scuote gli equilibri di Cosa Nostra catanese: Grazia Santapaola è ritenuta portatrice autonoma del potere ... Secondo pupia.tv
Mafia, arrestata Grazia Santapaola: una donna a capo del clan. «Ruolo attivo nella gestione delle attività criminali» - I carabinieri del Ros hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di Grazia ... Come scrive msn.com