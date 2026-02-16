MADRE - mistero di Kore lo spettacolo di Donatella Alamprese
"MADRE - mistero di Kore", spettacolo teatrale e musicale con Donatella Alamprese, voce cantante e recitante, e con Annachiara Fabrizio, andrà in scena al Teatro di Cestello a Firenze, sabato 7 marzo ore 20,45 e domenica 8 marzo ore 16,45.Drammaturgia e regia di Roberto Riviello, musiche composte ed eseguite da Fabio Albertosi e Marco Giacomini, coreografie di Cristina Borgia e Angela Menicatti, scene di Cecilia Micolano.Lo spettacolo, rielaborazione dell'antico mito greco di Demetra e Kore, regina degli Inferi, racconta di come gli uomini hanno scoperto l'agricoltura e la coltivazione del grano, dando vita ad una forma di civiltà più evoluta, con il graduale abbandono del nomadismo a favore della stanzialità, mito, al quale, è strettamente collegata la genesi delle stagioni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
"Sennò che Natale è": Donatella Alamprese e Marco Predieri accendono le feste del Teatro di Cestello
"Kore di madre", inaugurato a Gangi l'ultimo murale di Igor Scalisi Palminteri
Questa mattina a Gangi è stato aperto al pubblico il nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
E Mistero ritrovò sua mamma (ciò che dovrebbe esser sempre)In Turchia i media l’avevano soprannominata Gezim, Mistero. Una bambina di tre mesi e mezzo era rimasta sotto le macerie del terremoto del 6 febbraio scorso per ben 128 ore, e poi era stata recuperata ... avvenire.it
Ensemble ArkAttak -voce solista Donatella Alamprese - Tanghi e Milonghe -Piazzolla e Piaf - facebook.com facebook