MADRE - mistero di Kore lo spettacolo di Donatella Alamprese

"MADRE - mistero di Kore", spettacolo teatrale e musicale con Donatella Alamprese, voce cantante e recitante, e con Annachiara Fabrizio, andrà in scena al Teatro di Cestello a Firenze, sabato 7 marzo ore 20,45 e domenica 8 marzo ore 16,45.Drammaturgia e regia di Roberto Riviello, musiche composte ed eseguite da Fabio Albertosi e Marco Giacomini, coreografie di Cristina Borgia e Angela Menicatti, scene di Cecilia Micolano.Lo spettacolo, rielaborazione dell'antico mito greco di Demetra e Kore, regina degli Inferi, racconta di come gli uomini hanno scoperto l'agricoltura e la coltivazione del grano, dando vita ad una forma di civiltà più evoluta, con il graduale abbandono del nomadismo a favore della stanzialità, mito, al quale, è strettamente collegata la genesi delle stagioni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Questa mattina a Gangi è stato aperto al pubblico il nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri.

