Lutto a Nonantola e Ravarino | Bravo papà e grande lavoratore Zied viveva per la sua famiglia

Zied, noto residente di Ravarino, ha perso la vita dopo aver urtato un palo della luce durante la giornata di San Valentino, a causa di un incidente che ha sconvolto il quartiere. Le persone che lo conoscevano bene, come i vicini e la barista del bar sotto casa in via Roma, sono profondamente scosse: ricordano un uomo sempre gentile, che lavorava duramente e si dedicava alla famiglia con grande passione. Quel tragico evento ha lasciato tutti senza parole, rendendo evidente quanto fosse apprezzato da chi lo incontrava ogni giorno.

I vicini e la barista del locale sotto casa in via Roma a Ravarino non riescono a crederci; non riescono a credere che Zied, quel ragazzone sempre sorridente e cordiale, "un padre attento e premuroso", improvvisamente non ci sia più, la sua vita spezzata contro un palo della luce nel giorno di San Valentino. Si chiamava Zied Ghabi, era un tunisino di 40 anni la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio poco dopo le 18 nelle campagne tra Nonantola e Ravarino. Era un papà di quattro bambini, tre maschietti e una bimba tra i 6 e gli 11 anni. Sabato pomeriggio erano in auto con lui e con la mamma, una connazionale di 35 anni quando la vettura per cause ancora in corso di accertamento è uscita di strada schiantandosi contro un palo della luce.