Lucia Marino ha deciso di lasciare Uomini e Donne dopo aver scoperto che Gabriele aveva già una relazione segreta. La donna ha rivelato di aver trovato messaggi compromettenti sul telefono del suo corteggiatore, che l’hanno convinta a interrompere ogni confronto. Da allora, si è allontanata dagli studi televisivi e i suoi fan si chiedono se tornerà presto in trasmissione.

Lucia Marino è uno dei volti che più hanno fatto discutere nell’attuale stagione di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane, però, la dama è apparsa meno in studio e in molti hanno iniziato a chiedersi se dietro l’ assenza ci fosse una scelta della produzione. A chiarire la situazione ci ha pensato lei stessa, spiegando che la minore presenza sarebbe legata a motivi di lavoro. E non è tutto: durante una diretta Instagram, Lucia ha anche condiviso un aneddoto su una conoscenza “lampo” lontano dalle telecamere, raccontando perché avrebbe deciso di troncare tutto sul nascere. Uomini e Donne, la nuova tronista arriva da Amici? Maria De Filippi fa discutere Uomini e Donne, Lucia Marino: assenza dal parterre e voci di esclusione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Lucia Marino ha lasciato Uomini e Donne? Le rivelazioni su Gabriele

Lucia Marino non è più nel cast di Uomini e Donne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.