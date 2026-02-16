Luca Argentero | Il Gf è solo una vetrina televisiva Il caso Signorini? Una brutta figura Poi le parole su Sanremo
Luca Argentero ha definito il Grande Fratello “una semplice vetrina televisiva” dopo aver criticato il comportamento di Alfonso Signorini, che ha definito “una brutta figura”. La polemica è emersa quando l’attore ha commentato anche le recenti decisioni prese dal conduttore del reality, evidenziando come certi episodi possano danneggiare l’immagine dello spettacolo. Nel frattempo, si moltiplicano le domande sulla sua posizione rispetto a Sanremo, dove si aspettano sue parole sui recenti sviluppi.
Luca Argentero sì, Luca Argentero no. La curiosità su cosa sia successo tra l'attore e il Festival di Sanremo si fa sempre più accesa. Argentero, ospite di Geppi Cucciari a Splendida Cornice, aveva rivelato di essere stato chiamato per partecipare alla kermesse, ma poi più nessuno si sarebbe fatto vivo. Luca ha ribadito la situazione anche a Fanpage: "Colgo l'occasione per dire che non ne ho idea, anzi, mi piacerebbe saperlo. Carlo Conti non mi ha chiamato personalmente, siamo stati contattati per sondare una disponibilità ma poi non è stato chiesto più nulla.
Luca Argentero su Sanremo 2026: “C’è stata una comunicazione”. E arriva anche Can Yaman
Luca Argentero ha confermato di aver ricevuto una comunicazione riguardo alla partecipazione a Sanremo 2026, ma ancora non sa se ci sarà davvero.
