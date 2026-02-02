Luca Argentero su Sanremo 2026 | C’è stata una comunicazione E arriva anche Can Yaman

Luca Argentero ha confermato di aver ricevuto una comunicazione riguardo alla partecipazione a Sanremo 2026, ma ancora non sa se ci sarà davvero. Ha spiegato di essere stato contattato, ma non ha dettagli o conferme ufficiali. Nel frattempo, si vocifera che anche Can Yaman possa salire sul palco della prossima edizione.

“C’è stata una comunicazione, ma in realtà non so ancora nulla”. Così ha risposto Luca Argentero in merito a una sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La macchina della kermesse è ormai in moto e, come di consueto, saremo accompagnati da una lunga scia di anticipazioni. Come quella di Can Yaman, che alla fine è stata confermata dallo stesso conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, su Instagram: “Sandokan” sarà l’atteso ospite della prima puntata. Luca Argentero rompe il silenzio sulla sua partecipazione a Sanremo 2026. Alle domande dei giornalisti, Luca Argentero ha preferito rispondere in maniera abbastanza cauta: per il momento, non ha dato una vera e propria conferma su Sanremo 2026, dove sarebbe atteso in veste di ospite. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su Luca Argentero

Si avvicina la 76ª edizione di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Luca Argentero

Luca Argentero pilota in Motorvalley, in attesa di una chiamata da SanremoRoma – Argentero si toglie il camice di Doc, indossa la tuta di un pilota del Campionato Italiano Gran Turismo e attende una chiamata per l’Ariston. La vita professionale dell’attore torinese, che a ... ilsecoloxix.it

Luca Argentero su Sanremo: Non so ancora nullaLuca Argentero ha commentato le voci che lo vorrebbero ospite al Festival di Sanremo, in veste di ambasciatore della fiction italiana nel mondo. L’attore ha dichiarato: Non so ancora nulla sulla mia ... it.blastingnews.com

SuperGuidaTV. . Luca Argentero non ci pensa proprio a lasciare "DOC" e anzi vuole che il pubblico associ la serie sempre alla sua faccia #LucaArgentero #doc4 #Rai1 #serietv #fiction facebook

