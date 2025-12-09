Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani da Graziano Delrio a Filippo Sensi

Per quale motivo il senatore Clerico-Dem Graziano Delrio, simpatizzante di Comunione & Liberazione e padre di nove figli ( non lo fò per piacer mio ma per dar dei figli a dio?), si è reso autore di una vera e propria bestemmia intellettuale promuovendo il dettato legislativo che equipara qualsivoglia critica allo Stato d’Israele all’ antisemitismo? Tutto ciò senza neppure poter addurre a giustificazione del proprio obnubilamento quei reiterati abbracci dell’Ignazio Benito La Russa che hanno fatto perdere il senso della realtà alla collega a vita Liliana Segre. Dunque, la presa di posizione che grida vendetta se non a dio (che – ammesso ci sia – già Grozio invitava a non disturbare con quisquilie politiche), almeno a quell’onestà intellettuale che dovrebbe guidare un eletto del popolo; il rispetto dell’intelligenza altrui imprescindibile per un cristiano ferventemente veritiero (« Sia il vostro parlare: “Sì, il sì”, “No, il no”; il di più viene dal Maligno», Matteo 5:37). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

