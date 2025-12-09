Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani da Graziano Delrio a Filippo Sensi
Per quale motivo il senatore Clerico-Dem Graziano Delrio, simpatizzante di Comunione & Liberazione e padre di nove figli ( non lo fò per piacer mio ma per dar dei figli a dio?), si è reso autore di una vera e propria bestemmia intellettuale promuovendo il dettato legislativo che equipara qualsivoglia critica allo Stato d’Israele all’ antisemitismo? Tutto ciò senza neppure poter addurre a giustificazione del proprio obnubilamento quei reiterati abbracci dell’Ignazio Benito La Russa che hanno fatto perdere il senso della realtà alla collega a vita Liliana Segre. Dunque, la presa di posizione che grida vendetta se non a dio (che – ammesso ci sia – già Grozio invitava a non disturbare con quisquilie politiche), almeno a quell’onestà intellettuale che dovrebbe guidare un eletto del popolo; il rispetto dell’intelligenza altrui imprescindibile per un cristiano ferventemente veritiero (« Sia il vostro parlare: “Sì, il sì”, “No, il no”; il di più viene dal Maligno», Matteo 5:37). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Roccella: “Andrò in Commissione Segre sull’antisemitismo”
Roccella e il rovesciamento della logica storica sull’antisemitismo
Roma, occupato il liceo Newton: “No al ddl sull’antisemitismo”
La destra non ha mai rinnegato le leggi razziali. Questo è il governo dei decreti sicurezza. Gli diamo pure una delega sull’antisemitismo? Su HuffPost Italia provo a spiegare perché non mi convince questo dibattito - facebook.com Vai su Facebook
I testi di legge della maggioranza e di #Delrio sull' #antisemitismo hanno già in comune la parte più importante. La politologa Urbinati chiama «fascistello» il senatore dem Vai su X
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it