Lo scialpinismo potrebbe entrare nel programma olimpico, ma deve dimostrare di saper coinvolgere un pubblico più ampio. La disciplina, che ha attirato l’attenzione durante le ultime competizioni, deve convincere gli organizzatori di essere pronta a sostenere un evento di livello mondiale. Nei prossimi mesi, gli addetti ai lavori valuteranno se il numero di appassionati e di spettatori cresce abbastanza da giustificare la sua inclusione.

Le Olimpiadi invernali sono sempre una novità. Reintroducono il pubblico meno esperto e più numeroso alle spazzate del curling, all’apparente follia di chi si getta faccia avanti ad altezza ghiaccio nello skeleton, alle differenti evoluzioni del freestyle. Gesti scoperti o riscoperti ogni quattro anni, a causa di una logica limitazione geografica ancor prima che mediatica. Una reale novità però ci sarà anche ai Giochi di Milano-Cortina. Anzi, a Bormio, dove si correranno le prove di scialpinismo, disciplina all’esordio assoluto a cinque cerchi. Anche in queste gare, tre per l’esattezza, si rimarrà sorpresi davanti a scene insolite, vedendo gli atleti togliersi delle pelli particolari sotto gli sci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo scialpinismo deve convincere per restare nel programma dei Giochi

