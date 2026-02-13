Non ci deve essere sesso senza consenso E come spiegano nel video Claudio Santamaria Veronica Pivetti Massimiliano Gallo e Beatrice Bruschi indossare biancheria sexy non è un sì Non lo è neppure restare in silenzio
Claudio Santamaria avverte: indossare biancheria sexy non equivale a un sì. La causa? La campagna #IoLoChiedo di Amnesty International Italia, lanciata in un momento delicato, mentre al Senato si discute il ddl Bongiorno sul consenso. Nel video, attori come Veronica Pivetti e Massimiliano Gallo spiegano chiaramente: il silenzio o il vestirsi provocante non autorizzano il rapporto. Un messaggio diretto, forte, che mira a cambiare la percezione del consenso.
I n questo momento cruciale, mentre al Senato è in discussione il cosiddetto ddl stupri (o ddl Bongiorno), la campagna di Amnesty International Italia #IoLoChiedo ribadisce l’importanza della “consenso” durante l’atto sessuale. Un concetto che quel disegno di legge ha appena fatto “saltare”, sostituendolo con espressioni come “dissenso” o “volontà contraria”. Leggi anche › Ddl stupri, salta il concetto di “consenso”. Che cosa cambia? Lo spiega l’avvocata di D.i.Re Il ddl stupri, perché la parola “consenso” è stata cancellata. Non è un dettaglio, anzi. Questo spostamento di linguaggio non è neutro: parlare di “sì” significa spostare il centro dalla reazione della sopravvissuta alla responsabilità di chi agisce. 🔗 Leggi su Iodonna.it
