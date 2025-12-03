Iran verso ripristino siti nucleari sotterranei lavori ad Isfahan Fordow Natanz e Pickaxe Teheran | No ad abbandono programma atomico pacifico

Teheran insiste sulla natura “pacifica” del programma nucleare e promette la ricostruzione degli impianti distrutti Sono passati quasi 6 mesi dalla “Guerra dei 12 giorni”, e mentre la maggior parte dei siti nucleari iraniani colpiti resta in uno stato di paralisi, nuove immagini satellitari m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran verso ripristino siti nucleari sotterranei, lavori ad Isfahan, Fordow, Natanz e Pickaxe, Teheran: “No ad abbandono programma atomico pacifico”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal nostro canale Telegram: Wall Street Journal: fondi iraniani stanno fluendo verso Hezbollah attraverso Dubai Secondo fonti informate sulla questione, l'Iran ha inviato a Hezbollah centinaia di milioni di dollari nell'ultimo anno, utilizzando mercati di cambio v Vai su Facebook

Un'ondata di arresti, dopo timide aperture. In Iran pagano gli intellettuali critici verso il governo (di G. Acconcia) Vai su X

Media, paesi E3 verso il ripristino sanzioni Onu all'Iran - È probabile che Regno Unito, Francia e Germania avviino domani il processo di ripristino delle sanzioni Onu all'Iran, ma sperano che Teheran fornisca impegni sul suo programma nucleare entro 30 giorni ... Secondo ansa.it

L’Unione europea conferma il ripristino delle sanzioni contro l’Iran - Il 29 settembre l’Unione europea ha confermato di aver ripristinato le sanzioni contro l’Iran, come stabilito due giorni prima dalle Nazioni Unite, in seguito alle divergenze tra paesi occidentali e ... Riporta internazionale.it

Iran. Teheran accusa l’Aiea, ‘ha passato informazioni a Israele’ - L’Iran alza la voce contro l’Agenzia dell’energia atomica delle Nazioni Unite, accusandola apertamente di aver fatto filtrare informazioni sensibili verso Israele. Si legge su notiziegeopolitiche.net

Iran, demoliti siti nucleari a Teheran dopo guerra con Israele: il sospetto di prove nascoste - Immagini satellitari scattate a luglio e ad agosto mostrano la demolizione di strutture sensibili nei pressi di Teheran. Si legge su it.euronews.com

Iran: permettera' ad Aiea di reinstallare telecamere in sito nucleare Karaj - L'Iran ha accettato di consentire all'Agenzia atomica delle Nazioni Unite (Aiea) di reinstallare le telecamere nel sito di produzione di centrifughe nucleari a Karaj, ponendo fine a ... Come scrive milanofinanza.it

Iran, 'ripristino sanzioni ingiustificato e inaccettabile' - "L'azione dei tre paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania) e degli Stati Uniti nell'abuso dello snapback è illegale e infondata", afferma il ministero iraniano degli Esteri in risposta ... Si legge su quotidiano.net