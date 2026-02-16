L’intelligenza artificiale nella pratica aziendale l' incontro al Civitas Vitae OIC

L'UCID Padova ha organizzato un incontro intitolato “L’intelligenza artificiale nella pratica aziendale”, per approfondire come questa tecnologia sta trasformando le attività quotidiane e il modo di lavorare. Durante l’evento, i partecipanti hanno discusso di casi concreti, come l’automazione dei processi produttivi e l’uso di algoritmi per migliorare le decisioni strategiche. La discussione si è concentrata anche sugli aspetti etici e religiosi legati all’adozione di queste innovazioni, coinvolgendo esperti e professionisti del settore.

Il prossimo incontro dedicato al tema si terrà a Civitas Vitae OIC venerdì 20 febbraio alle ore 20.45 con il titolo "L'intelligenza artificiale nella pratica aziendale". Il recente rapporto del MIT "The GenAI divide" riporta che il 95 percento delle aziende che investono in Intelligenza Artificiale non ottengono alcun ritorno concreto. Dunque non è la tecnologia a fare la differenza, ma l'approccio. Da qui nasce un quesito: e se l'IA non fosse semplicemente uno strumento "plug-and-play" da comprare, ma un "apprendista digitale" da far crescere? Partendo da questo diverso approccio all'IA il Relatore dell'incontro, Lorenzo Pinosa, ingegnere informatico specializzato in Intelligenza Artificiale ci parlerà di come sia possibile moltiplicare l'eccellenza di oggi e assicurare il futuro della propria azienda domani.