L' indagine da rosso dell' ultrà Saviano

Un nuovo account Instagram con il nome di Roberto Saviano ha creato confusione online, provocando sconcerto tra i suoi follower. Ieri sera, qualcuno ha usato il suo nome e le sue foto per attaccare duramente Beppe Marotta, il presidente dell’Inter. Saviano, autore di “Gomorra”, non ha nulla a che fare con questa protesta digitale. L’indirizzo falso ha scritto commenti offensivi e diffamatori, sfruttando l’identità del noto scrittore napoletano. Gli utenti si sono subito accorti che si trattava di un inganno, ma il danno è stato fatto.

Avvisate l'originale: c'è un altro Corona in circolazione sul web. Si è presentato ieri sera sotto le originali spoglie di un account Instagram accertato e le generalità di Roberto Saviano, napoletano, scrittore, giornalista e sceneggiatore - così parlò Wikipedia - autore di Gomorra (2006) «che lo ha portato alla notorietà», per sferrare un brutale attacco personale a Beppe Marotta, presidente dell'Inter, dirigente di lungo corso, considerato uno dei più influenti e tra i più ascoltati del variegato mondo calcistico italiano. Il post di Saviano è molto lungo e articolato perché prende lo spunto dalla notte dei veleni di Inter-Juve per ritornare sulle indagini della procura della Repubblica di Milano su alcuni esponenti della curva nerazzurra accusati di un omicidio e di infiltrazioni della ndrangheta.