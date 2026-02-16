Lepore incontra la comunità cinese | Palazzo Re Enzo illuminato di rosso per il Capodanno

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha incontrato la comunità cinese per celebrare il Capodanno, illuminando Palazzo Re Enzo di rosso. La decisione arriva in occasione delle festività, che coinvolgono numerosi cittadini cinesi residenti in città. Durante l’incontro, Lepore ha ascoltato le tradizioni e le aspettative della comunità, sottolineando il valore dello scambio culturale. La delegazione, guidata da Cai Huanzhong, ha portato doni simbolici e ha condiviso i festeggiamenti con il pubblico presente davanti al palazzo.

In Comune l'incontro con l'associazione cinese in Emilia-Romagna in vista della Festa di Primavera. Martedì sera festeggiamenti in Piazza Maggiore L'incontro si è svolto nella giornata di lunedì 16 febbraio ed è stato dedicato al confronto sul ruolo che la comunità cinese svolge in città, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e culturale. Durante il confronto è stata sottolineata l'importanza di rafforzare il dialogo istituzionale e promuovere iniziative comuni sul territorio. Tra i temi affrontati, anche la necessità di favorire occasioni di incontro interculturale e di partecipazione cittadina, considerate strumenti fondamentali per consolidare relazioni positive e sostenere percorsi di integrazione nel rispetto delle diverse tradizioni. Il sindaco Lepore incontra la comunità cinese in vista del CapodannoNella giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, il sindaco Matteo Lepore ha ricevuto a Palazzo d'Accursio una delegazione della comunità cinese cittadina guidata dal Presidente dell'Associazione Cinese in ...