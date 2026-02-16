L’elettronica made in Brianza Cipierre automotive e difesa | Per ogni scheda 40mila pezzi

Cipierre di Bernareggio ha ottenuto nuovi contratti nel settore dell’automotive e della difesa, portando alla produzione di 40.000 pezzi per ogni scheda. La richiesta crescente di componenti elettronici complessi ha spinto l’azienda a incrementare la produzione, con migliaia di unità realizzate ogni mese. Ogni scheda, infatti, contiene un numero elevato di componenti, dimostrando la capacità dell’azienda di gestire produzioni di alto livello. Cipierre si sta espandendo rapidamente per soddisfare le esigenze di settori che richiedono precisione e affidabilità.

Cipierre conquista l’automotive e la difesa e sono subito grandi numeri: "Migliaia di pezzi al mese per settori chiave che hanno bisogno di complessità, parliamo di 40mila componenti in ogni singola scheda", spiega l’azienda di Bernareggio impegnata in un massiccio programma di espansione. Nuovi sbocchi per il marchio brianzolo dell’elettronica su piazza da 30 anni con una vetrina speciale a Torino: Automation & Testing, la fiera di richiamo internazionale a cui partecipa il meglio del settore. In mostra i suoi gioielli “made in Italy“: dalle schede elettroniche - presenti in tutti i dispositivi, da quelli di utilizzo quotidiano a quelli più sofisticati - a soluzioni dedicate al mondo della cybersecurity e dell’ intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’elettronica made in Brianza. Cipierre, automotive e difesa: "Per ogni scheda 40mila pezzi" Lotteria Italia, in Brianza vinti 40mila euro Nella serata di ieri, martedì 6 gennaio, si è svolta l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia 2025. L’automotive green e digitale è made in Cina. Ecco perché l’Europa fa fatica L’industria dell’auto sta cambiando rapidamente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: TME: l’eccellenza elettronica in terra di lavoro; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Intesa Sanpaolo: parte da milano imprese vincenti. nuovo slancio per le migliori pmi italiane; BESS con grid-forming, Merus ESS non teme il freddo artico. L'elettronica «made in Puglia» dei Bento nel nuovo ep «Y?H»Si legge «ili», dal greco antico, e significa «materia»: la prima presentazione il 21 dicembre a Roma in apertura ai Bud Spencer Blues Explosion Esce domani, venerdì 15 dicembre, Y?H (dal greco antico ... lagazzettadelmezzogiorno.it Der, l'elettronica «made in Cairo» con l'etichetta Karnak On AcidSi muove lungo l’asse Roma-Amsterdam-Il Cairo Der, all’anagrafe Dario Boffa, dj e produttore. Ispirato da un viaggio in Egitto durante la pandemia, fonda l’etichetta Karnak On Acid, distribuita da Off ... roma.corriere.it Carta d'identità cartacea È ora di passare a quella elettronica! facebook