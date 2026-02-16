Leggera ma coprente | la giacca da sci ibrida vince l’Ösfa award

La giacca da sci Fischer Quantum, creata dall’azienda altoatesina Vist Group, ha conquistato il premio Ösfa community award durante i Giochi olimpici invernali nelle Dolomiti. La scelta è stata fatta perché il modello combina leggerezza e copertura, offrendo una protezione efficace senza appesantire. Durante la cerimonia di premiazione, gli organizzatori hanno sottolineato la qualità del tessuto e la praticità del design, apprezzati dagli appassionati di sport invernali.

NASCE nel cuore delle Dolomiti – teatro, proprio in queste settimane, dei Giochi olimpici invernali – la giacca da sci Fischer Quantum, sviluppata dall'azienda altoatesina Vist group e fresca vincitrice dell'Ösfa community award (nelle foto, la premiazione). Considerato uno dei riconoscimenti più significativi nell'ambito dell'abbigliamento tecnico-sportivo austriaco, è assegnato tramite il voto diretto di retailer, operatori del settore e professionisti dell'industria sportiva. E arriva ad appena un mese di distanza da un altro traguardo importante, l'Ispo Award: quest'ultimo premia, ogni anno, le innovazioni più rivoluzionarie nel settore outdoor, in dieci diverse categorie, selezionate da una giuria internazionale di esperti.