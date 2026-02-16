Le Top 40 aziende dove si lavora meglio | la classifica in Romagna
Una ricerca ha individuato le 40 aziende migliori in Romagna in base alle condizioni di lavoro. Tra queste, molte si distinguono per offrire ambienti stimolanti e opportunità di sviluppo ai dipendenti. Un esempio è un’impresa del settore alimentare che ha recentemente investito su programmi di formazione interna, attirando così nuovi talenti.
Quali sono le aziende che in Romagna vengono considerate il “top” come ambienti di lavoro e che si certificano per le buone pratiche di risorse umane La ricerca del “posto sicuro” sempre di più si accompagna, per i lavoratori, con la ricerca di aziende che tutelano il lavoro, lo valorizzano e permettono carriere di crescita professionale. Non è quindi un caso che, quando si viene certificati per le buone pratiche di risorse umane e magari si finisce anche nella classifica delle aziende “migliori”, iniziano a fioccare i curriculum. Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle Porte chiuse per i pazienti con appuntamento, la clinica rassicura: "Siamo aperti, problemi tecnici".🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Le migliori aziende del Sud dove si lavora meglio, domina la Puglia
La classifica Best Workplaces in South Italy 2025 di Great Place to Work Italia mette in luce le aziende più eccellenti del Mezzogiorno, con una forte presenza di imprese pugliesi.
Quali sono le migliori aziende della Romagna? L'ultima classificaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le aziende in Romagna dove si lavora meglio: la classifica delle Top 40; Azioni sottovalutate che esploderanno da comprare oggi | Febbraio - Investing.com; Imprese attive e densità imprenditoriale: in Umbria 9,1 aziende ogni 100 abitanti. La 'top ten' dei comuni umbri, Todi in testa; Eccellenza aziendale senza pari: Mary Kay si aggiudica il 2° posto nell’elenco Forbes 2026 delle aziende con la migliore assistenza clienti.
Top Employers 2025, quali sono le aziende dove si lavora meglio in Italia? L’elenco completoSono 151 le aziende che hanno ottenuto la Certificazione Top Employers Italia 2025 rilasciata da Top Employers Istitute, l’ente certificatore globale che analizza le imprese che raggiungono e ... corriere.it
Top Employers Italia: le aziende dove lavorare è un piacere. Anche per le donneIl Top Employers Institute, un ente certificatore riconosciuto a livello mondiale che valuta l’eccellenza delle pratiche aziendali nella gestione delle risorse umane, ha recentemente premiato 151 ... iodonna.it
Pasticceria Perini. . Le aziende top della zona scelgono Perini. Non è un caso. È il catering che fa fare bella figura. Prenota ora, prima dei tuoi concorrenti.. #PasticceriaPerini #CateringAziendale #EventiBusiness #CateringTop #SceltaVincente #EventiDiSuc facebook