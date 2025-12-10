Le migliori aziende del Sud dove si lavora meglio domina la Puglia

La classifica Best Workplaces in South Italy 2025 di Great Place to Work Italia mette in luce le aziende più eccellenti del Mezzogiorno, con una forte presenza di imprese pugliesi. Questa edizione offre un'analisi approfondita delle realtà che promuovono ambienti di lavoro migliori, valorizzando le eccellenze del Sud Italia.

La nuova edizione del ranking Best Workplaces in South Italy 2025, elaborata da Great Place to Work Italia, offre uno sguardo diverso sul Mezzogiorno. Non un racconto basato sui divari, ma un’analisi che evidenzia esperienze lavorative positive in aziende dove i collaboratori dichiarano di essere motivati, valorizzati e ascoltati. La ricerca ha raccolto le opinioni di oltre 7 mila lavoratori di sette regioni meridionali, producendo una fotografia chiara del benessere organizzativo nel Sud. Un ambiente di lavoro più solido della media regionale. Il primo dato che emerge è il livello di fiducia interna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le migliori aziende del Sud dove si lavora meglio, domina la Puglia

