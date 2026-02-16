Le spille delle Olimpiadi coi piatti italiani | pizza e spaghetti per rappresentarci agli occhi del mondo
Le spille delle Olimpiadi con i simboli italiani sono arrivate, e tra di esse spiccano quelle con pizza e spaghetti. La scelta mira a mostrare la cultura italiana attraverso oggetti che tutti riconoscono, come un piatto di pasta o una pizza fumante. Nei negozi ufficiali, i visitatori possono acquistare queste spille, che raffigurano anche tiramisù e mozzarella, per portare a casa un souvenir gustoso e colorato.
Alle Olimpiadi è gadget mania. Sullo shop ufficiale dei Giochi sono in vendita la Spilla Spaghetti, la Spilla Tiramisù, la Spilla Mozzarella, la Spilla Pizza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché le spille delle Olimpiadi di Milano Cortina sono l’accessorio più desiderato del momento
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, le spille sono diventate il vero oggetto del desiderio.
Le ricette anti-spreco. Pizza di spaghetti a scuola
Questa mattina, nelle scuole italiane, i bambini hanno imparato a cucinare piatti semplici per ridurre gli sprechi alimentari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il luogo (segreto) dove trovare le spille delle Olimpiadi e scambiarle gratis; Mega coda per prendere (gratis) le spille delle Olimpiadi a Milano: il video; Olimpiadi 2026, è pin mania: le spille da collezione vanno a ruba; Il pin trading conquista Milano Cortina 2026: spazio alla competizione più virale dei Giochi.
Dove trovare e quanto costano le spille di Milano-Cortina 2026 che stanno spopolando sui socialÈ esplosa la spilla-mania a Milano-Cortina 2026, tutti sono alla ricerca delle spille dedicate alle olimpiadi, per scambiarle, collezionarle e mostrarle ... fanpage.it
Dove trovare e come richiedere (gratis) le spille delle Olimpiadi: la caccia al tesoroL'aria di Olimpiadi a Milano si respira appieno e tra eventi, iniziative e gare vere e proprie c'è una sfida che rende protagonisti proprio tutti. Si tratta della caccia alle spille promossa da ... milanotoday.it
È esplosa la spilla-mania a Milano-Cortina 2026, tutti sono alla ricerca delle spille dedicate alle olimpiadi Dove trovarle e quanto costano - facebook.com facebook
Olimpiadi, le spille della città già in vendita online: oltre 100 euro per averne quattro milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com