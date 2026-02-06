Le ricette anti-spreco Pizza di spaghetti a scuola

Questa mattina, nelle scuole italiane, i bambini hanno imparato a cucinare piatti semplici per ridurre gli sprechi alimentari. Tra le ricette più apprezzate, la pizza di spaghetti, un modo pratico per usare avanzi di pasta e non buttarli via. Gli insegnanti hanno spiegato che si tratta di un gesto che può aiutare a risparmiare e a rispettare le risorse. In occasione della Giornata contro lo spreco, le classi si sono messe ai fornelli, coinvolgendo i più piccoli in attività pratiche e divertenti.

In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, i bambini imparano le ricette di recupero. È quanto avviene a Varese oggi, nelle mense delle primarie e dell'infanzia. Il pranzo sarà infatti all'insegna della sensibilizzazione degli alunni sul valore del cibo, con il momento del pasto che diventa così uno strumento educativo. L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con il gestore del servizio Dussmann Service. Il menu pensato per l'occasione avrà come piatto centrale la pizza di spaghetti, ricetta legata alla cucina di recupero, pensata per favorire un consumo consapevole, che guarda a un riuso degli avanzi a casa riducendo gli sprechi.

