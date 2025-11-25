Le donne romagnole del dopoguerra celebrate nel nuovo spettacolo di Nicoletta Fabbri Donne sull' orlo di un miracolo economico

Nella settimana in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sabato 29 novembre il Teatro Petrella di Longiano ospita doppio appuntamento nell’ambito della rassegna “Ringrazia che sono una signora”.In serata (ore 21), l’attrice di origini riminesi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altre letture consigliate

? Si racconta che il nome strozzapreti nasca tra le cucine delle case emiliane e romagnole, quando le donne di casa, impastando questa pasta ruvida e corposa, scherzavano sull’appetito famelico dei preti dell’epoca. Una pasta fatta a mano, tirata e arrotola - facebook.com Vai su Facebook

Donne nella scienza celebrate da 10 anni ma ancora poche - La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza compie 10 anni, ma c'è ancora molto da fare perchè sono ancora poche le ragazze che scelgono di studiare le materie scientifiche e, ... ansa.it scrive

Le donne autrici, percorsi dal dopoguerra ad oggi - I dati disponibili potrebbero essere limitati e, di conseguenza, l’articolo potrebbe risultare incompleto. Segnala ilmanifesto.it