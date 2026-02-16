Le conferenze di A Compagna | La città di Luna e la sua storia millenaria tra mare e marmo

Il 17 febbraio, a Genova, A Compagna organizza una conferenza dedicata alla città di Luna, un sito che ha lasciato tracce profonde nella storia locale e internazionale. La discussione si concentrerà sulla lunga presenza di Luna come colonia romana e sul ruolo chiave che ha avuto nell’estrazione del marmo apuano, un materiale utilizzato in molte costruzioni antiche. L’evento si terrà nell’Aula 1B dello Stradone di Sant’Agostino, attirando appassionati e studiosi interessati a scoprire di più sulle radici di questa città tra mare e pietra.

Genova, la storia millenaria di Luna al centro di una conferenza di A Compagna. La città di Luna, antica colonia romana e importante centro di estrazione del marmo apuano, sarà protagonista di un evento pubblico il 17 febbraio all'Aula 1B dello Stradone di Sant'Agostino a Genova. L'iniziativa, curata dall'associazione culturale A Compagna, intende ripercorrere le tappe fondamentali della sua storia, dalla fondazione nel II secolo a.C. fino al suo abbandono nel Medioevo, offrendo una prospettiva unica sulla sua evoluzione e sul suo ruolo nel Mediterraneo. Un viaggio archeologico tra storia e marmo. **Martedì 17 febbraio** alle ore 17 nell'Aula 1B, Stradone di Sant'Agostino, A Compagna, nell'ambito del ciclo di conferenze che l'antico sodalizio cura da oltre cinquant'anni, promuove il XVII appuntamento del ciclo 2025-2026. Marcella Mancusi presenta: