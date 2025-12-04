remigrazione tre consiglieri entrano al gruppo

"Quante volte abbiamo sentito dire che l’amministrazione comunale non ha legami con gruppi e ambienti dell’estrema destra? Tante". Inizia così la nota del gruppo consiliare “Lucca è un grande noi” a proposito di tre ex militanti di CasaPound, aderenti al progetto “Remigrazione e Conquista”. "Da alcune settimane – si legge – tre consiglieri di maggioranza della lista Difendere Lucca risultano tra gli aderenti istituzionali del progetto “Remigrazione e Riconquista” che prevede l’espulsione immediata e totale degli stranieri irregolari, la nascita dell’istituto della remigrazione volontaria e il rimpatrio forzato di migranti ritenuti non compatibili e assimilabili alla cultura nazionale e alle regole dei Paesi Occidentali attraverso pressioni culturali, legali ed economiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

