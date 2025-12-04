Remigrazione Tre consiglieri entrano al gruppo
"Quante volte abbiamo sentito dire che l’amministrazione comunale non ha legami con gruppi e ambienti dell’estrema destra? Tante". Inizia così la nota del gruppo consiliare “Lucca è un grande noi” a proposito di tre ex militanti di CasaPound, aderenti al progetto “Remigrazione e Conquista”. "Da alcune settimane – si legge – tre consiglieri di maggioranza della lista Difendere Lucca risultano tra gli aderenti istituzionali del progetto “Remigrazione e Riconquista” che prevede l’espulsione immediata e totale degli stranieri irregolari, la nascita dell’istituto della remigrazione volontaria e il rimpatrio forzato di migranti ritenuti non compatibili e assimilabili alla cultura nazionale e alle regole dei Paesi Occidentali attraverso pressioni culturali, legali ed economiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'adesione di tre consiglieri comunali della lista Difendere Lucca al progetto "Remigrazione e Riconquista" sollevano interrogativi che non possono essere ignorati. L'iniziativa coinvolge realtà dichiaratamente collocate all'estrema destra dello spettro politico
Remigrazione "Tre consiglieri entrano al gruppo" - "Quante volte abbiamo sentito dire che l'amministrazione comunale non ha legami con gruppi e ambienti dell'estrema destra?
Regione Toscana, così il consiglio dopo l'ingresso in giunta di Marras, Nardini e Boni: entrano nuovi nomi - Firenze, 10 novembre 2025 – L'ingresso in giunta di tre consiglieri eletti fa scattare una serie di movimenti in consiglio regionale: i posti vuoti lasciati da Marras, Nardini e Boni consentono a chi