Pensioni chi dovrà lavorare ancora di più degli altri con l'aumento dell'età pensionabile

La manovra 2026 stabilisce un aumento progressivo dell'età pensionabile a partire dal 2027. Nel dettaglio, l'età salirà di un mese nel 2027 e di altri due mesi nel 2028, proseguendo in questa dinamica negli anni successivi. Questo provvedimento avrà ripercussioni sul calendario pensionistico e sulla vita lavorativa di molti italiani.

L'età pensionabile salirà dal 2027, lo stabilisce la manovra 2026: un mese in più, poi altri due mesi nel 2028 e così via. Per tutti, questo significherà aspettare più tempo prima della pensione. Ma per chi ha lo stipendio al di sotto una certa soglia dovrà lavorare ancora di più per raggiungere i nuovi requisiti. Lo ha calcolato la Cgil in un nuovo rapporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

INPS, pensioni e trattenute: quando lo Stato può prelevare più di un giudice In Italia, l’INPS può trattenere una quota maggiore della pensione rispetto a qualsiasi altro creditore, senza bisogno di un provvedimento giudiziario. Un paradosso normativo che crea - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni, il blocco dello scalino per over 64 costa 1,5 miliardi: chi resta fuori (e deve lavorare 3 mesi in più) - Secondo il monitoraggio sui flussi di pensionamento i lavoratori usciti con la pensione anticipata con decorrenza nel 2024 sono stati 215mila, tra questi 195mila non avevano compiuto ancora 65 anni. Scrive leggo.it