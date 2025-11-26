Lanterns cosa c' è nel primo trailer della serie DCU | da Hal Jordan che vola alla trama western
Il primo trailer della nuova serie DCU, in arrivo il prossimo anno su HBO Max, è stato mostrato alla stampa, e senza rivelare troppo mostra la dinamica tra i due protagonisti della storia Archiviato Superman, il DC Universe sta cominciando a concentrarsi sugli altri capitolo del suo universo condiviso in arrivo e tra questi c'è anche la serie HBO Max dedicata all'universo delle Lanterne Verdi, Lanterns. La data d'uscita esatta non è ancora stata annunciata, ma il primo teaser promozionale è stato mostrato alla stampa durante l'Upfront di HBO Max a San Paolo la notte scorsa, e una descrizione del filmato è stata condivisa online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cosa aspetti a entrare nella magia del NATALE #regalispeciali #articolicasa #gnomi #candeleartigianali #coordinaticucina #lanterne #natalecountrychic #cuscinidecorativi - facebook.com Vai su Facebook
Lanterns, terminate le riprese della nuova serie DCU: di cosa parla e quando esce? - Le riprese della serie televisiva Lanterns, interpretata da Aaron Pierre e Kyle Chandler, sono giunte al termine. Come scrive movieplayer.it