Il primo trailer della nuova serie DCU, in arrivo il prossimo anno su HBO Max, è stato mostrato alla stampa, e senza rivelare troppo mostra la dinamica tra i due protagonisti della storia Archiviato Superman, il DC Universe sta cominciando a concentrarsi sugli altri capitolo del suo universo condiviso in arrivo e tra questi c'è anche la serie HBO Max dedicata all'universo delle Lanterne Verdi, Lanterns. La data d'uscita esatta non è ancora stata annunciata, ma il primo teaser promozionale è stato mostrato alla stampa durante l'Upfront di HBO Max a San Paolo la notte scorsa, e una descrizione del filmato è stata condivisa online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lanterns, cosa c'è nel primo trailer della serie DCU: da Hal Jordan che vola alla trama western