L’altro Sanremo a Firenze il festival delle Rsa e dei centri disabili

Il Festival della canzone divergente a Firenze nasce dal desiderio di dare voce a chi spesso resta in secondo piano. Quest’anno, l’evento si svolge mentre il Festival di Sanremo riscuote grande attenzione, ma a Firenze il palcoscenico è riservato agli anziani delle Rsa, ai disabili dei centri diurni e alle persone con problemi di salute mentale. Durante la rassegna, sono state presentate canzoni scritte e interpretate proprio da questi partecipanti, portando sul palco storie di vita e difficoltà quotidiane. Una scelta che ha attirato l’attenzione di molti cittadini e operatori sociali, desiderosi di valorizzare chi vive situazioni di

Firenze, 16 febbraio 2026 - Proprio nel mese del Festival di Sanremo, a Firenze e provincia va in scena il Festival della canzone divergente, una rassegna di canzoni dove i protagonisti e i cantanti non sono i vip del palco dell'Ariston, bensì gli ospiti anziani delle Rsa, i disabili dei centri diurni e le persone con problemi di salute mentale dei centri psichiatrici. Il Festival della canzone divergente – un festival speciale dove le canzoni non si ascoltano soltanto ma si scrivono insieme - coinvolgerà complessivamente 8 strutture per un totale di circa 150 persone fragili e culminerà con un evento finale giovedì 19 febbraio alle ore 15 presso il teatro La Fiaba in via delle Mimose 12, all'Isolotto, dove saranno cantate e suonate le otto canzoni più meritevoli.