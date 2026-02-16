La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 | le anticipazioni del 16 febbraio
Il 16 febbraio, su La7, Corrado Augias conduce una puntata speciale dedicata alla Torre di Babele. Durante la trasmissione, si parlerà anche del caso Tortora, con approfondimenti e testimonianze. In studio, Fabrizio Gifuni, attore noto per la serie Portobello, racconterà il suo punto di vista e condividerà dettagli sulla sua carriera.
Quinta puntata del nuovo anno de La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias che ogni settimana analizza un tema di natura storica, politica, culturale ed economica per approfondirne gli effetti sull'attualità. Ecco di cosa parleranno questa sera, lunedì 16 febbraio, il padrone di casa e i suoi ospiti. Appuntamento come di consueto alle 21.15 su La7. Dal trionfo televisivo di Portobello alla spirale giudiziaria che travolse il suo conduttore, la parabola di Enzo Tortora resta una delle pagine più controverse del nostro Paese. A definirla "il più grande esempio di macelleria giudiziaria all'ingrosso del nostro Paese" fu Giorgio Bocca, con una formula rimasta impressa a fuoco nel dibattito pubblico.
Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di “Torre di Babele”, condotta da Corrado Augias.
