La solidarietà sale a bordo | Tua dona 8 autobus Euro 5 all' Ucraina

La compagnia Tua ha deciso di donare otto autobus Euro 5 alla città di Leopoli, in Ucraina, per aiutare a mantenere i servizi di trasporto pubblico. La donazione nasce dalla necessità di assicurare la mobilità ai cittadini, anche in tempi difficili. Gli autobus, provenienti dall'Abruzzo, saranno consegnati entro la fine del mese, rafforzando così il collegamento tra le due regioni.

L’iniziativa nasce dal programma di rinnovo della flotta e trasforma un passaggio gestionale ordinario in un’azione di mutuo soccorso tra istituzioni. I mezzi destinati alla donazione sono 8 autobus interurbani Euro 5, lunghi 12 metri, immatricolati nel 2008, selezionati perché ancora efficienti e pronti a rientrare in servizio e perché coerenti con i requisiti tecnici e normativi richiesti dalla municipalità? Una delegazione ucraina è stata in Abruzzo per una visita tecnica nelle diverse sedi di Tua: sopralluoghi e verifiche sui veicoli e completamento degli adempimenti propedeutici alle successive fasi amministrative e logistiche.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Oggi in Comune sono stati consegnati i fondi raccolti con la 25esima edizione della Lotteria della solidarietà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.