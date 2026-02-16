La scacchiera del Signal Iduna Park | Palladino lancia la sfida al Borussia decimato
Il tecnico Palladino ha deciso di sfidare il Borussia Dortmund, che arriva al match con diversi infortunati tra cui Haaland e Reyna. La squadra tedesca, già privata di alcuni titolari, si presenta con diversi giovani in campo. La partita si gioca nel Signal Iduna Park, uno degli stadi più caldi d’Europa, con i tifosi pronti a spingere i padroni di casa.
Il sipario sulla fase a eliminazione diretta della Champions League si alza in un’atmosfera carica di elettricità e tensione tattica. L’ Atalanta, reduce da una prova di forza autoritaria contro la Lazio, approda a Dortmund per il primo atto di un playoff che vale una stagione. Il sodalizio orobico, classificatosi quindicesimo nella fase a gironi, incrocia i tacchetti con un Borussia Dortmund che, pur avendo chiuso diciassettesimo, attraversa un momento di forma smagliante nel proprio campionato nazionale. Il confronto al Signal Iduna Park non è solo una sfida tra due compagini in salute, ma un vero e proprio test di maturità per il progetto tecnico di Raffaele Palladino, chiamato a confermare la dimensione internazionale della “nuova” Dea. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Formazioni ufficiali Borussia Dortmund Inter, le scelte di Kovac e Chivu per la notte del Signal Iduna Park
A Dortmund, la squadra di Inzaghi sfida il Borussia con Lautaro Martinez e Thuram in attacco.
Borussia Dortmund-Leverkusen (DFB Pokal, martedì 02 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I gol non mancheranno al Signal Iduna ParkLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
L' #Inter espugna il Signal Iduna Park e chiude la fase a gironi con una grande vittoria: 0-2 al #BorussiaDortmund firmato dalla magia su punizione di #Dimarco e dal sigillo nel recupero di #Diouf. #internews24 x.com
Equilibrio al Signal Iduna Park, la prima frazione di gioco termina 0-0: Chivu dovrebbe cambiare qualcosa #Inter #BVBInter #SpazioInter - facebook.com facebook