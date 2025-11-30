Borussia Dortmund-Leverkusen DFB Pokal martedì 02 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I gol non mancheranno al Signal Iduna Park

È senza dubbio il big match di questi ottavi di finale di DFB Pokal come lo è stato dell’ultimo turno di Bundesliga, con Borussia Dortmund e Leverkusen che si riaffrontano a campi invertiti a distanza di 3 giorni. Sabato scorso alla BayArena Kovac ha sorpreso Hjulmand trovando il gol nel primo tempo con Anselmino e chiudendo la pratica nella ripresa con Adeyemi, sfruttando anche gli spazi che si sono creati. Il werkself è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Borussia Dortmund-Leverkusen (DFB Pokal, martedì 02 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I gol non mancheranno al Signal Iduna Park

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Reggiani e Inacio (figlio di #Pià) sono nel Borussia Dortmund, Jean #Makumbu oggi in forza al Reims, Dauda #Idrissa, nato a Brescia ma trasferitosi presto con la famiglia in Inghilterra. (Il Fatto Quotidiano) - facebook.com Vai su Facebook

Devo rettificare: non ci hanno mostrato queste immagini sul primo gol dell’Atletico. Il gol è regolare (se lo utilizzate citate grazie, non fate i timidi come sulle immagini di Juventus-Borussia Dortmund) #AtleticoMadridInter Vai su X

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: dove vedere il match di Coppa di Germania - Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen si ritroveranno di fronte martedì 2 dicembre per gli ottavi di finale della Coppa di Germania. Da tag24.it

Hier läuft BVB gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV und Stream - Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen treffen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am Dienstagabend (2. Segnala sport.de

FAQ: Hier wird das DFB-Pokalachtelfinale live übertragen - Pokalachtelfinale treffen unter anderem Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen sowie Union Berlin und der FC Bayern München aufeinander. dfb.de scrive

Drei Tage später "Komplett anderes Spiel" - BVB gegen Bayer auch im DFB-Pokal - Pokal treffen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen in einem Pflichtspiel aufeinander. Riporta sportschau.de

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker - Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. msn.com scrive

BVB – Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Läuft das DFB-Pokalspiel auch im Free-TV? - Hier finden Sie alle Infos rund um die Übertragung, den Termin und die Uhrzeit. Segnala augsburger-allgemeine.de