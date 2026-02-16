La Romagna come Milano-Cortina tutti uniti per la candidatura di Forlì-Cesena a Capitale della cultura | Piano strategico per il futuro

Lunedì mattina a Forlì, il Comune ha presentato ufficialmente il dossier per la candidatura di Forlì-Cesena a Capitale italiana della cultura, motivato dal desiderio di valorizzare il patrimonio locale. La scelta arriva in un momento in cui diverse regioni italiane, come la Romagna, cercano di attirare l’attenzione nazionale con iniziative condivise. La presentazione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e culturali, che hanno illustrato il piano strategico per promuovere le bellezze e le tradizioni della zona, puntando su un progetto ambizioso chiamato “Forlì 2028 - I Sentieri della Bellezza”.

Si è svolta lunedì mattina a Forlì la presentazione pubblica del dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura, "Forlì 2028 - I Sentieri della Bellezza". All'incontro erano presenti quasi cinquanta sindaci provenienti da tutta la Romagna, i primi cittadini di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, quattro istituti scolastici del territorio, oltre al presidente del Comitato Scientifico, Gianfranco Brunelli. "È bello vedere tante fasce tricolore - ha esordito il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, nella veste di padrone di casa -. Qui c'è tutta la Romagna e questa è la cosa più bella di questa avventura.