La regola del priore ai giovani monaci | Basta Netflix e TikTok danno dipendenza e sono ‘nemici’ del silenzio

Il priore di un monastero di Arezzo ha criticato i giovani monaci per il loro uso di Netflix e TikTok, accusandoli di creare dipendenza e di disturbare il silenzio necessario alla vita monastica. La sua opinione arriva dopo aver osservato alcuni giovani che trascorrevano ore davanti agli schermi, distraendosi invece di dedicarsi alla meditazione e alla preghiera. Il monaco ha invitato i giovani a riscoprire la calma e a ridurre il tempo passato sui social e sui servizi di streaming. Nelle sue parole, i dispositivi digitali sono “nemici” del silenzio e della concentrazione spirituale. Nel suo profilo, il priore

Arezzo – I l suo profilo spunta ogni tanto dietro i Papi o il presidente della Repubblica ma con l’espressione di chi è lì per caso. E invece dom Matteo Ferrari è tutto meno lì per caso: 51 anni, nato e cresciuto a Parma, è monaco a Camaldoli da quando aveva 27 anni. E la sua carriera è stata folgorante. Perché dal novembre del 2023 è priore generale: come dire a capo di tutti i camaldolesi del mondo. Anche se la sua base resta Camaldoli, nel bosco caro a Giorgio Vasari. Papa Francesco lo aveva scelto come referente unico della liturgia al Sinodo dei Vescovi, Sergio Mattarella ha raccolto il suo invito a sfiorare, prima in elicottero e poi in macchina, la foresta di Camaldoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’abate di Camaldoli, domenico Martini, ha detto ai giovani monaci che i social e i film in streaming sono stati “pensati per creare dipendenza”.

