Nemici del Dio khomeinista nemici della sinistra veterocomunista | la rimozione colpevole della sinistra davanti al massacro dei giovani iraniani che chiedono libertà e dignità

In Iran, i khomeinisti e la sinistra veterocomunista si trovano in tensione per il ruolo della religione e la risposta alle proteste dei giovani che chiedono libertà e dignità. La repressione si presenta come un fenomeno complesso, con il silenzio di alcune forze politiche e l’uso della religione come strumento di controllo. Questo scenario evidenzia come le dinamiche politiche e ideologiche influenzino il rispetto dei diritti umani nel contesto iraniano.

La religione trasformata in strumento di repressione, la violenza elevata a legge, il silenzio ideologico della sinistra davanti al sacrificio dei giovani iraniani In Iran i khomeinisti, da troppo tempo e con una frequenza sempre più brutale in questi giorni, giustificano nel nome di Dio le u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nemici del Dio khomeinista, nemici della sinistra veterocomunista :la rimozione colpevole della sinistra davanti al massacro dei giovani iraniani che chiedono libertà e dignità Leggi anche: Più status quo, non più sinistra. Le truffe dei nemici della riforma Nordio Leggi anche: ”È colpa della sinistra e dei nemici di Giorgia”: ad Atreju i militanti di Fdi assolvono Meloni sull’aumento dei reati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nemici del Dio khomeinista, nemici della sinistra veterocomunista :la rimozione colpevole della sinistra davanti al massacro dei giovani iraniani che chiedono libertà e dignità; Milano, dilaga la protesta contro la Repubblica islamica dell'Iran davanti al consolato: lunga vita allo Scià - IL VIDEO. Nemici di Dio. L'Iran minaccia la pena di morte per tutti i manifestanti - Le poche notizie che filtrano dall’Iran parlano di proteste che non si fermano, malgrado la repressione sempre più dura del regime. huffingtonpost.it

“Nemici di Dio”: il capo dei procuratori minaccia la pena capitale per i rivoltosi di Teheran (ma le proteste si allargano). Che sta succedendo in Iran? - Una minaccia che pesa come una sentenza, un blackout informativo e numeri che salgono soprattutto nelle province: così il potere giudiziario iraniano prova a soffocare la piazza ... lasicilia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.