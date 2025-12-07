L’Ostra piazza un tris di reti Il Villa San Martino va ko
OSTRA 3 VILLA SAN MARTINO 0 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Bachetti (34’st Simone), Marzano, Castignani, Omenetti (31’st Brugiatelli), Rossetti (17’st Olivi), Curzi, Zupo (35’st Frulla), Landi, Calcina (42’st Bodje). All. De Filippi VILLA SAN MARTINO: Bulzinetti, Fabbri (24’st Ascani), Cecchini (31’st Rombaldoni), Balleroni, Paoli, Montanari, Tartaglia, Tatò Fe. (24’st Bartomioli), Carburi, Muratori, Tatò F (38’st Battisodo). All. Crisantemi Arbitro: Di Maio di San Benedetto del Tronto Reti: 7’st Zupo (O), 9’st Castignani (O), 29’st Landi (O) L’Ostra strapazza con un netto 3-0 il Villa San Martino che disputa un buon primo tempo, ma crolla nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
