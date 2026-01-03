Qualiano picchiato la notte di Capodanno per i fuochi d’artificio in strada | 3 denunce

A Qualiano, durante la notte di Capodanno, un automobilista è stato aggredito dopo aver chiesto di passare mentre si svolgevano fuochi d’artificio in strada. L’episodio ha portato a tre denunce da parte delle forze dell’ordine. L’incidente evidenzia le tensioni legate alle manifestazioni di festa e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza pubblica in occasioni simili.

Paura a Qualiano: un automobilista aggredito brutalmente dopo aver chiesto di passare mentre venivano esplosi fuochi d'artificio. Identificati e denunciati tre responsabili. Momenti di violenza a Qualiano nella notte di Capodanno. L'episodio si è verificato lungo via Campana, dove tre persone stavano esplodendo fuochi d'artificio in mezzo alla strada, impedendo il transito delle auto.

