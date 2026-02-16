La Germania bacchetta Macron | sulla sovranità europea parla bene ma non agisce

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha criticato il presidente francese Emmanuel Macron, dicendo che le parole di Parigi sulla sovranità europea non trovano riscontro nelle azioni concrete. Wadephul ha sottolineato che la Germania giudica sufficienti gli sforzi francesi per aumentare i fondi dedicati alla difesa, mentre molti osservatori notano che i passi reali sono ancora pochi. La sua dichiarazione arriva dopo che Macron ha spesso parlato di rafforzare l’Europa, ma senza grandi mosse sul campo.

In occasione di una intervista radiofonica, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha infatti affermato, senza giri di parole che la Germania considera sufficiente l'azione della Francia per aumentare la spesa per la difesa e rafforzare la sovranità europea. Alla radio tedesca Deutschlandfunk, Wadephul ha sottolineato che " Dobbiamo anche attuare il 5% " facendo riferimento all'obbligo dei Paesi membri della Nato di spendere la quella percentuale del loro Pil per la difesa entro il 2035. "In Germania noi lo stiamo facendo; i nostri bilanci e la nostra pianificazione finanziaria a medio termine lo consentono ma " se e guardiamo ai nostri vicini, ai nostri alleati, c'è ancora margine di miglioramento ".