La figura di Brunilde nella tradizione germanica e nel teatro tedesco contemporaneo

Brunilde, personaggio della mitologia germanica, ha ispirato molti autori moderni che la reinterpretano in contesti contemporanei. La sua figura, protagonista delle leggende nibelungiche, viene spesso rielaborata per riflettere temi attuali, come il potere e il tradimento. Recentemente, un drammaturgo tedesco ha portato Brunilde in scena in uno spettacolo che mette in evidenza il suo ruolo di donna forte e combattiva.

Brunilde è uno dei personaggi centrali della tradizione nibelungica. Gli autori moderni e contemporanei riprendono questa figura letteraria del Medioevo germanico, la rimodellano e la collocano in nuovi contesti. Particolarmente interessante è la trasformazione creativa di questa figura nel teatro tedesco contemporaneo, con riferimenti non solo alla tradizione letteraria medievale, bensì anche alla complessa storia della sua ricezione. Claudia Händl è professoressa onoraria di Filologia germanica e ha insegnato presso le Università di München, Pisa, Lecce, Milano e Genova. Ha pubblicato studi relativi alla poesia tedesca medievale, alla letteratura germanica delle origini, alla letteratura eroica in alto e basso tedesco e alla sua ricezione in età moderna, alla relazione fra testo immagine nel Medioevo tedesco, ai testi giuridici germanici e al loro lessico.

