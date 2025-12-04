Sono circa 300 i ragazzi che, in questo autunno, hanno conquistato il titolo di “Campione di Cacciaparola”. “Cacciaparola in Malatestiana” è un progetto promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado con l’obiettivo di aiutarli a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Libri, indizi e fantasia: oltre 300 ragazzi alla caccia al tesoro che fa scoprire la biblioteca Malatestiana