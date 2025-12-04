Libri indizi e fantasia | oltre 300 ragazzi alla caccia al tesoro che fa scoprire la biblioteca Malatestiana
Sono circa 300 i ragazzi che, in questo autunno, hanno conquistato il titolo di “Campione di Cacciaparola”. “Cacciaparola in Malatestiana” è un progetto promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado con l’obiettivo di aiutarli a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Natale 2025 porta con sé una sorpresa che le lettrici aspettavano da anni: i calendari dell’Avvento dedicati ai libri. Non più solo cioccolatini o mini beauty, ma piccole storie, indizi, racconti, enigmi e rituali letterari da aprire ogni mattina. Una tendenza dolce e - facebook.com Vai su Facebook
Libri fantasy, oltre mille titoli pubblicati in Italia nel 2024 - Sono oltre mille i titoli di genere fantasy pubblicati nei primi dieci mesi del 2024 in Italia, una quota stabile negli ultimi tre anni. Da ansa.it
I libri come case da abitare, spazi di fantasia e conoscenza - Lo racconta bene Jean Paul Sartre, uno dei maggiori filosofi del ... Scrive huffingtonpost.it