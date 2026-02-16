La Banca di Piacenza ricorda Sforza Fogliani con la genesi di un capolavoro di Viganoni

La Banca di Piacenza ha deciso di commemorare Corrado Sforza Fogliani il 19 febbraio, giorno del suo onomastico, organizzando un evento al PalabancaEventi. Durante l’incontro alle 18, si racconterà come è nato il dipinto di Carlo Maria Viganoni, “Adorazione del Sacro”, un’opera che ha riscosso grande attenzione tra gli appassionati d’arte. La sala a lui dedicata ospiterà questa conversazione dedicata alla creazione di un capolavoro piacentino.

La Banca di Piacenza ricorda Corrado Sforza Fogliani e lo fa giovedì 19 febbraio - giorno dell'onomastico - alle ore 18 al PalabancaEventi nella sala a lui dedicata, dove verrà raccontata la genesi del capolavoro dell'artista piacentino Carlo Maria Viganoni (1786-1839) "Adorazione del Sacro Cuore", attualmente collocato nella chiesa Saint-Michel a Draguignan. Un'opera che a suo tempo aveva ricevuto l'attenzione del presidente Sforza Fogliani. All'evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Istituto Gazzola scuola d'arte, parteciperanno il sindaco della città francese Richard Strambio e il conservatore del Museo de Beaux Arts, Yohan Rimaud.