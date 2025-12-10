Torna la rassegna Corrado Sforza Fogliani | Sarà par natra vota in scena al President

Ilpiacenza.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il Gruppo dialettale monticellese sabato 13 dicembre alle ore 21 al Teatro President riprende la Rassegna dialettale "Corrado Sforza Fogliani", organizzata dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.Un impegno, quello della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica