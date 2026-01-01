La United Cup 2026 si avvicina, e l’Italia si prepara a affrontare il torneo con una squadra competitiva. Nel girone degli azzurri sono previsti incontri di singolare e doppio contro avversari ancora da definire. Questa competizione rappresenta un’importante occasione per testare le proprie forze e consolidare il livello del tennis italiano nel contesto internazionale.

L’Italia si presenta come una dei team più attrezzati ai nastri di partenza della prossima United Cup, la competizione di tennis a squadre miste per nazioni in programma in Australia. Alla RAC Arena di Perth, gli azzurri saranno inseriti nel Gruppo C e affronteranno la Svizzera il 4 gennaio, per poi incrociare la Francia il 6, con l’obiettivo di centrare l’accesso alla fase a eliminazione diretta. La selezione tricolore sarà composta da Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani. I principali riferimenti saranno il romano e la toscana, chiamati a fare la differenza nei match di singolare, sulla scia di quanto mostrato nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronterà l’Italia nella United Cup 2026? Il girone degli azzurri: avversari in singolare e doppio

