Kanye West Hellwatt Festival | attivata la compensazione per i biglietti a prezzo pieno dopo la riduzione dei costi

Kanye West ha causato una disputa sui prezzi dei biglietti all’Hellwatt Festival di Reggio Emilia, dove molti fan avevano acquistato i biglietti a prezzo pieno. Dopo la riduzione dei costi, gli organizzatori hanno attivato una compensazione per chi ha pagato di più. La polemica si è acceso quando alcuni acquirenti hanno scoperto il cambiamento, chiedendo un rimborso. La questione riguarda l’equità tra i fan e le decisioni dell’organizzazione.

Hellwatt Festival, la compensazione per i fan di Kanye West: una disputa sui prezzi a Reggio Emilia. Reggio Emilia è al centro di una controversia legata al concerto di Kanye West, previsto per il 18 luglio 2026 nell'ambito dell'Hellwatt Festival. Gli organizzatori hanno attivato una procedura di compensazione per i fan che avevano acquistato i biglietti a dicembre 2025, dopo aver successivamente ridotto i prezzi a febbraio 2026, generando malcontento e richieste di chiarimenti. La decisione di rivedere i prezzi e l'ondata di proteste. A dicembre 2025, quando la prevendita per il concerto di Kanye West – il suo primo in Europa dopo oltre un decennio – era in pieno svolgimento, i biglietti venivano offerti a prezzi più elevati.