K2B la cooperativa sociale del futuro creata da Koinè e Betadue

K2B nasce oggi ad Arezzo perché Koinè e Betadue uniscono le forze per creare una cooperativa innovativa. La cooperativa punta a offrire servizi sociali rivolti alle comunità locali, coinvolgendo giovani e professionisti del settore. Con 50 soci fondatori, K2B si impegna a promuovere soluzioni concrete per migliorare l’assistenza e l’inclusione nella zona.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – La nuova impresa ha 1.800 addetti e 60 milioni di ricavi. Due storie del Novecento finiscono e ne nasce una del nuovo millennio. I soci di Koinè (creata nel 1994) e Betadue (1999) hanno dato vita a un’unica cooperativa sociale tra le più grandi dell’Italia centrale: K2B. I numeri: 1.800 addetti impegnati in tutti i settori della cooperazione sociale nelle province di Arezzo, Firenze, Siena e altre realtà toscane. Con ricavi per 60 milioni di euro all’anno. Presidente Elena Gatteschi, Amministratore delegato Gabriele Mecheri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

