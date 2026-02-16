K2B la cooperativa sociale del futuro creata da Koinè e Betadue
K2B nasce oggi ad Arezzo perché Koinè e Betadue uniscono le forze per creare una cooperativa innovativa. La cooperativa punta a offrire servizi sociali rivolti alle comunità locali, coinvolgendo giovani e professionisti del settore. Con 50 soci fondatori, K2B si impegna a promuovere soluzioni concrete per migliorare l’assistenza e l’inclusione nella zona.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – La nuova impresa ha 1.800 addetti e 60 milioni di ricavi. Due storie del Novecento finiscono e ne nasce una del nuovo millennio. I soci di Koinè (creata nel 1994) e Betadue (1999) hanno dato vita a un’unica cooperativa sociale tra le più grandi dell’Italia centrale: K2B. I numeri: 1.800 addetti impegnati in tutti i settori della cooperazione sociale nelle province di Arezzo, Firenze, Siena e altre realtà toscane. Con ricavi per 60 milioni di euro all’anno. Presidente Elena Gatteschi, Amministratore delegato Gabriele Mecheri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Servizio di prolungamento orario per le scuole dell’infanzia Da questo anno scolastico K2B cooperativa sociale propone, nei tre plessi delle scuole dell’infanzia, il servizio di orario esteso fino alle 17:30 (da lunedì a venerdì). Pre-iscrizioni: dal 10 al 28 feb - facebook.com facebook