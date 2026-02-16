Juve ansia per Jonathan David | stop muscolare e niente Galatasaray
Jonathan David si ferma a causa di un problema muscolare, quindi salta la sfida contro il Galatasaray. La Juventus, che si prepara per il match di Champions League, dovrà fare a meno del suo attaccante chiave. La sua assenza rappresenta un problema concreto per la strategia di formazione di Allegri.
La marcia di avvicinamento della Juventus verso il delicato playoff di Champions League contro il Galatasaray subisce una brusca frenata. Jonathan David, perno centrale della manovra offensiva di Luciano Spalletti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio alla vigilia della partenza per Istanbul. Un’assenza che pesa come un macigno non solo per l’impatto tecnico del canadese, ma per la tempistica, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare l’assetto d’attacco in uno dei momenti più critici della stagione. Il sodalizio bianconero deve ora fare i conti con una coperta che, nel reparto avanzato, rischia di apparire pericolosamente corta proprio nel cuore del calendario internazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
