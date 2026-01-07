Sorriso Juve con David Jonathan-gol e riscatto Spalletti Euro sollievo

La vittoria della Juventus sul Sassuolo si è concretizzata con un risultato netto di 0-3, ma l’immagine più significativa rimane l’episodio che ha visto i compagni festeggiare insieme Jonathan David dopo il suo terzo gol. In un clima gelido, questa scena rappresenta il sostegno e la determinazione della squadra, evidenziando un momento di riscatto e unità. Un risultato importante che può offrire slancio in vista delle prossime sfide.

L'immagine da salvare non è il risultato sul tabellone, uno 0-3 sul quale c'è davvero poco da obiettare, no: l'immagine simbolo della netta vittoria della Juventus sul Sassuolo ieri sera, nel gelo di Reggio Emilia, è nell'ammucchiata di compagni che, poco prima della metà del secondo tempo, a partita in ghiaccio, ha sommerso Jonathan David dopo la terza rete segnata dal canadese. Tutti su di lui, tutti a festeggiarlo non tanto per il secondo gol personale in campionato dopo quello alla prima giornata (ieri è stato il terzo della serata bianconera), quanto piuttosto per mostrare che, un gruppo, quando qualcuno è in difficoltà, lo protegge e lo esalta.

